Wall Street prudente guarda sempre ai T-bond (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con gli indici a due velocità. Se da un lato gli investitori sono ottimisti sulle speranze di una ripresa globale, sostenuta dal progresso nelle campagne vaccinali e dall’approvazione da parte del Senato USA del maxi pacchetto di aiuti economici, dall’altro sono preoccupati per il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sulla scia proprio di un surriscaldamento dell’economia. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones (+1,92%) raggiunge i 31.496 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500 che balza dello 0,87%; in rosso il Nasdaq 100 (-0,99%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,57%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+2,67%), finanziario (+2,51%) e beni industriali (+2,49%). In fondo alla classifica, sensibili ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – La borsa disi avvicina al traguardo di metà seduta con gli indici a due velocità. Se da un lato gli investitori sono ottimisti sulle speranze di una ripresa globale, sostenuta dal progresso nelle campagne vaccinali e dall’approvazione da parte del Senato USA del maxi pacchetto di aiuti economici, dall’altro sono preoccupati per il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sulla scia proprio di un surriscaldamento dell’economia. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones (+1,92%) raggiunge i 31.496 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500 che balza dello 0,87%; in rosso il Nasdaq 100 (-0,99%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,57%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+2,67%), finanziario (+2,51%) e beni industriali (+2,49%). In fondo alla classifica, sensibili ...

