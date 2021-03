Voragine in strada, succede a Napoli: “L’autista ci ha salvati” FOTO (Di lunedì 8 marzo 2021) Una Voragine in strada a Napoli coinvolge un autobus della Anm. I passeggeri a bordo vengono tratti in sicurezza dal conducente. Voragine in strada. Accade a Napoli, dove un fosso enorme si è aperto ?di colpo proprio mentre stava passando un autobus dell’Anm. Si tratta della Azienda Napoletana Mobilità che presiede in trasporti sul territorio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Unaincoinvolge un autobus della Anm. I passeggeri a bordo vengono tratti in sicurezza dal conducente.in. Accade a, dove un fosso enorme si è aperto ?di colpo proprio mentre stava passando un autobus dell’Anm. Si tratta della Azienda Napoletana Mobilità che presiede in trasporti sul territorio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Scisciano : Napoli, voragine in via Aniello Falcone: un autobus di linea resta incastrato: Napoli, 8 Marzo – Nella mattinata de… - Natalia62151318 : RT @ilmessaggeroit: Napoli, voragine in strada al passaggio ?dell'autobus: traffico in tilt al Vomero - CiccioLupis : RT @ilmessaggeroit: Napoli, voragine in strada al passaggio ?dell'autobus: traffico in tilt al Vomero - corrmezzogiorno : #Napoli Autobus in una voragine che si apre in via Falcone: paura tra i passeggeri - DanieleScarpini : Napoli, voragine in strada al passaggio dell'autobus: traffico in tilt al Vomero -