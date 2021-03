Volley |  l’Olimpica Avellino cala il tris | blitz a Ischia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Grande prova dell’Olimpicache sbancacon un netto 3 a 0 conquistando la terza vittoria in quattro gare e salendo in classifica al terzo posto, dietro solo alla Folgore Massa e Marigliano. La gara, non affatto semplice, vista le difficoltà della trasferta e la forza della squadra isolana. I ragazzi biancoverdi sono stati concentrati per tutta la gara, guidati da mister Amodeo che ha effettuato nel terzo set cambi mirati che hanno portato alla conquista dell’intero posta in palio. Partenza veemente dell’Olimpica che pronti via conquista già un grande margine portandosi sul 9 a 3 grazie ai colpi di Cefariello e Rescignano, le difese di Monda e Picariello, l’esperienza di D’Avanzo al centro che ha accompagnato il giovane Malanga, con la regia perfetta di De Prisco. ...