"Volevo solo farle paura": l'ex marito di Ilenia nega di averla voluta far uccidere (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Il killer confessa ma l'ex marito dichiara di averlo ingaggiato solo per farle paura. Sono deposizioni divergenti quelle rilasciate oggi a Ravenna negli interrogatori di garanzia di Claudio Nanni, 54 anni, e Pierluigi Barbieri, 53 anni, rispettivamente accusati di essere il mandante e l'esecutore materiale dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne ex moglie di Nanni. La donna è stata uccisa nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, lo scorso 6 febbraio. Il primo a essere stato ascoltato è stato Barbieri il quale, davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Angela Scorsa, ha ammesso le sue colpe rispondendo a tutte le domande e raccontando di come gli fossero stati promessi 20 mila euro e un'automobile per ammazzare la donna. Secondo quanto da lui dichiarato, i 2.200 euro in contanti rinvenuti ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Il killer confessa ma l'exdichiara di averlo ingaggiatoper. Sono deposizioni divergenti quelle rilasciate oggi a Ravenna negli interrogatori di garanzia di Claudio Nanni, 54 anni, e Pierluigi Barbieri, 53 anni, rispettivamente accusati di essere il mandante e l'esecutore materiale dell'omicidio diFabbri, la 46enne ex moglie di Nanni. La donna è stata uccisa nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, lo scorso 6 febbraio. Il primo a essere stato ascoltato è stato Barbieri il quale, davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Angela Scorsa, ha ammesso le sue colpe rispondendo a tutte le domande e raccontando di come gli fossero stati promessi 20 mila euro e un'automobile per ammazzare la donna. Secondo quanto da lui dichiarato, i 2.200 euro in contanti rinvenuti ...

