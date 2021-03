“Vola, Luna Rossa”. Stasera il documentario su Rai 2: verso la America’s Cup, 20 anni di storia (Di lunedì 8 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si affronteranno nel match race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano cercherà l’impresa contro i neozelandesi nella baia di Auckland, il sogno è ovviamente quello di conquistare la famigerata Vecchia Brocca e di portarla nel Bel Paese per la prima volta nella storia. Team Prada Pirelli parte sfavorita nei confronti dei Kiwi, ma ha comunque tutte le carte in regola per tentare il colpacco nel Golfo di Hauraki e mettere seriamente in difficoltà il Defender. I padroni di casa si sentono decisamente più forti e sono sicuri di vincere, ma Luna Rossa non ci sta ed è pronta per battagliare. Quello che inizierà mercoledì 10 marzo sarà il secondo assalto di Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021)e Team New Zealand si affronteranno nel match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano cercherà l’impresa contro i neozelandesi nella baia di Auckland, il sogno è ovviamente quello di conquistare la famigerata Vecchia Brocca e di portarla nel Bel Paese per la prima volta nella. Team Prada Pirelli parte sfavorita nei confronti dei Kiwi, ma ha comunque tutte le carte in regola per tentare il colpacco nel Golfo di Hauraki e mettere seriamente in difficoltà il Defender. I padroni di casa si sentono decisamente più forti e sono sicuri di vincere, manon ci sta ed è pronta per battagliare. Quello che inizierà mercoledì 10 marzo sarà il secondo assalto di...

