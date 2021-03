Vite al limite, la storia di Sarah Neeley: quanto pesava e com’è oggi (Di lunedì 8 marzo 2021) Sarah Neeley oggi è un’altra persona: davvero sensazionale il suo cambiamento dopo che si è rivolta al programma Vite al limite per affrontare la sua obesità. Tre quintali e rotti: tanto pesava Sarah Neeley quando si è presentata dal dottor Nowzaradan. Era ormai seriamente preoccupata per la sua salute e aveva deciso di provare a cambiare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021)è un’altra persona: davvero sensazionale il suo cambiamento dopo che si è rivolta al programmaalper affrontare la sua obesità. Tre quintali e rotti: tantoquando si è presentata dal dottor Nowzaradan. Era ormai seriamente preoccupata per la sua salute e aveva deciso di provare a cambiare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ericuzzzzzz : Ho appena mangiato un pacchetto di patatine e mi sento come se dovessi andare a vite al limite ?? - aleandro970 : Dopo #Zingaretti dalla D’Urso mi aspetto anche Fassino a “Vite al Limite”. Tanto ormai... #PD - SaryOtto : @laura_lavespa @taniacips Ma mi rendo conto che è un mio limite, non riesco più a fare la mia parte e non vedere ri… - AndreaPanterone : E qui si passa da #90giorniperinnamorarsi a Vite al Limite - otyh0sh : @jiaersluvz dovresti andare a vite al limite kpop edition djjdjsjjs anzi CATBOY edition -