Violenza sessuale, furto con strappo e violenza privata: la Polizia Stradale arresta un 42enne (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino – Sez. Reati contro la Persona, II Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata – Sottosezione Avelline Ovest, ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, con cui si è disposta nei confronti di D.E., quarantaduenne di origine napoletana, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di violenza sessuale, furto con strappo e violenza privata. Questi, nel trascorso mese di gennaio, fermatosi presso l’Area di Servizio presente lungo la tratta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino – Sez. Reati contro la Persona, II Compartimentoper la Campania e la Basilicata – Sottosezione Avelline Ovest, ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, con cui si è disposta nei confronti di D.E., quarantaduenne di origine napoletana, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti dicon. Questi, nel trascorso mese di gennaio, fermatosi presso l’Area di Servizio presente lungo la tratta ...

