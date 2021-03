Violentata in stazione | la Procura chiede l’archiviazione del caso

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Può finire tutto in una bolla di sapone ildella 24enne “” da 3 uomini nell’ascensore delladi San Giorgio a Cremano. Laha infatti richiestodel. Ladi Napoli ha presentato richiesta di archiviazione per l’indagine scattata dopo la denuncia di stupro presentata da una ragazza di Portici con la quale accusava tre giovani di averla costretta a subire rapporti sessuali nell’ascensore dellaSan Giorgio a Cremano (Napoli) della della ferrovia Circumvesuviana. La vicenda risale esattamente a due anni fa, il 5 marzo 2019. Nei confronti dei giovani vennero emesse ed eseguite altrettante misure cautelari che però furono revocate dal Tribunale del ...

E' stato poi il padre della giovane, accortosi dei lividi sul corpo della figlia, ad accompagnarla presso la stazione dei carabinieri di Agrigento, due giorni dopo l'accaduto.