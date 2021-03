Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino Astrazeneca anche agli over 65 Rezza | “È in grado d’indurre una significativa protezione”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il direttore generalePrevenzione del, Gianni, come aveva anticipato ieri il ministro Roberto Speranza, ha firmato oggi la circolare che estende l’utilizzo delanti-Covid diai soggetti di età superiore ai 65 anni. “Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili – scrive– non solo confermano il profilo di sicufavorevole relativo alin oggetto ma indicano che,nei soggetti di età superiore ai 65 anni, ladeldiè in...

Advertising

borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - Tg3web : Chiunque lo vorrà potrà essere vaccinato entro l'estate, dice il ministro della Salute Speranza. Che annuncia il vi… - SoniaLaVera : RT @borghi_claudio: @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non acce… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Speranza: mi aspetto che altre #regioni diventino #zonarossa, c’è grande differenza fra i territori. Ma abbiamo avuto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera

Ildel ministero della Salute alla somministrazione del vaccino anti - Covid AstraZeneca anche nei soggetti con pi di 65 anni un ottima notizia. Il governo al lavoro per accelerare la campagna ...Restano però esclusi i soggetti 'estremamente vulnerabili' per particolari ...Roma, 8 mar. (askanews) - La Giunta Capitolina ha approvato la delibera con cui vengono chiusi i bilanci 2017, 2018 e 2019 di Ama S.p.A. Contestualmente, la Giunta ha dato via libera al Piano di ...ROMA (ITALPRESS) – Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il via libera all'uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65. "Ulter ...