Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino Astrazenaca anche agli over 65 Rezza | “È in grado d’indurre una significativa protezione”

borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - Tg3web : Chiunque lo vorrà potrà essere vaccinato entro l'estate, dice il ministro della Salute Speranza. Che annuncia il vi… - CiccioniSe : RT @BeaLorenzin: L’elemento che reputo più singolare nella querelle #Sputnik, è che si sta parlando di utilizzare un farmaco che, fino a po… - tg2rai : #Covid19, continuano a crescere i contagi e il numero dei ricoveri. Si cerca di accelerare sul piano vaccini. Via l… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera

Ildel ministero della Salute alla somministrazione del vaccino anti - Covid AstraZeneca anche nei soggetti con pi di 65 anni un ottima notizia. Il governo al lavoro per accelerare la campagna ...Restano però esclusi i soggetti 'estremamente vulnerabili' per particolari ...ROMA (ITALPRESS) – Con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, arriva il via libera all’uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65. “Ulter ...Il vaccino potrà quindi essere somministrato a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei pazienti identificati "come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, prim ...