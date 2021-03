Via libera al vaccino AstraZeneca per gli over 65. “Protegge da forme gravi e letali Covid-19” (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Il vaccino anti-Covid AstraZeneca potrà essere somministrato anche agli over 65 in Italia: c’è il via libera del ministero della Salute. Lo indica una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, che conferma che il vaccino Protegge sia dallo sviluppo della malattia indotta da Sars Cov-2 sia dalle forme gravi o addirittura mortali del Covid-19. vaccino AstraZeneca Protegge da malattia e da forme letali anche gli over 65 Il vaccino AstraZeneca potrà quindi essere somministrato da subito a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Ilanti-potrà essere somministrato anche agli65 in Italia: c’è il viadel ministero della Salute. Lo indica una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, che conferma che ilsia dallo sviluppo della malattia indotta da Sars Cov-2 sia dalleo addirittura mortali del-19.da malattia e daanche gli65 Ilpotrà quindi essere somministrato da subito a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: ecco la circolare del ministero della Salute - LegaSalvini : ++ GIORGETTI NOMINA TRIA CONSULENTE ECONOMICO SUI #VACCINI. VIA LIBERA A 200 MILIONI PER LA RICERCA ++ Il ministro… - BeaLorenzin : L’elemento che reputo più singolare nella querelle #Sputnik, è che si sta parlando di utilizzare un farmaco che, fi… - Bianca34874951 : RT @riktroiani: ++ Ministero della Salute, via libera al #vaccino #Astrazeneca per gli over 65. Restano esclusi però i soggetti «estremamen… - gianppaolo : RT @LegaSalvini: ++ GIORGETTI NOMINA TRIA CONSULENTE ECONOMICO SUI #VACCINI. VIA LIBERA A 200 MILIONI PER LA RICERCA ++ Il ministro dello… -