Via libera al vaccino AstraZeneca per gli over 65: firmata la circolare del ministero (Di lunedì 8 marzo 2021) Cade per il vaccino AstraZeneca il limite di somministrazione per chi ha più di 65 anni. Come anticipato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza, è arrivato il via libera con la circolare ministeriale firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Il vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca potrà essere quindi fatto anche a quei lavoratori finora esclusi dalla copertura per ragioni di età, purché non siano considerati soggetti «estremamente vulnerabili», per i quali verranno preferiti altri vaccini autorizzati. Intanto, a livello europeo, il commissario Ue all'Industria, Thierry Breton parlerà oggi in teleconferenza con Jeffrey Zients, il coordinatore della task force sul Coronavirus della Casa Bianca, per sollecitare gli Stati Uniti a ...

