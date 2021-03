Via libera a vaccino AstraZeneca per gli over-65: arriva il sì del Ministero (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Via libera del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata dal direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Viadeldella Salute all’utilizzo delanti-Covid dianche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo delCOVID-19 VACCINEnei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata dal direttore della Prevenzione deldella Salute Gianni Rezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

