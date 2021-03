Verona Milan: Krunic e Saelemaekers fanno sbandare il sistema di Juric – ANALISI TATTICA (Di lunedì 8 marzo 2021) Verona Milan è stata decisa dall’eccellente prestazione dei rossoneri tra le linee: i movimenti di Krunic e Saelemaekers hanno messo in crisi la difesa di JuricImmediato riscatto per il Milan di Pioli, che si rilancia alla grande dopo il pareggio arraffato con le unghie contro l’Udinese. Non era facile fare risultato a Verona, soprattutto alla luce delle parecchie assenze. Quelle dell’Hellas sono infatti partite molto sporche, in cui le marcature a uomo di Juric impediscono agli avversari di palleggiare in moto pulito. Il Milan ha invece vinto abbastanza agevolmente dimostrando una qualità tecnica che in pochi si sarebbero aspettati.Prima di tutto, va sottolineato come i rossoneri siano stati aggressivi e precisi senza palla, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)è stata decisa dall’eccellente prestazione dei rossoneri tra le linee: i movimenti dihanno messo in crisi la difesa diImmediato riscatto per ildi Pioli, che si rilancia alla grande dopo il pareggio arraffato con le unghie contro l’Udinese. Non era facile fare risultato a, soprattutto alla luce delle parecchie assenze. Quelle dell’Hellas sono infatti partite molto sporche, in cui le marcature a uomo diimpediscono agli avversari di palleggiare in moto pulito. Ilha invece vinto abbastanza agevolmente dimostrando una qualità tecnica che in pochi si sarebbero aspettati.Prima di tutto, va sottolineato come i rossoneri siano stati aggressivi e precisi senza palla, ...

