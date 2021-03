Venezia-Schio, Finale Coppa Italia basket femminile: orario, tv, programma, streaming (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, lunedì 8 marzo, andrà in scena il match tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio, finalissima della Coppa Italia 2021 di basket femminile. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. È stato il terzo quarto a decidere la semiFinale tra Venezia e Passalacqua Ragusa, con il match in grande equilibrio fino all’intervallo, dove le squadre sono andate sul 48-47. Ma nel terzo quarto le venete accelerano, mettono a segno un parziale di 22-2 che fa scappare la Reyer sul 78-58 e, de facto, chiude il discorso. Match che si conclude 87-73 e Venezia che strappa il biglietto per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, lunedì 8 marzo, andrà in scena il match tra l’Umana Reyere la Famila Wuber, finalissima della2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. È stato il terzo quarto a decidere la semitrae Passalacqua Ragusa, con il match in grande equilibrio fino all’intervallo, dove le squadre sono andate sul 48-47. Ma nel terzo quarto le venete accelerano, mettono a segno un parziale di 22-2 che fa scappare la Reyer sul 78-58 e, de facto, chiude il discorso. Match che si conclude 87-73 eche strappa il biglietto per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Schio V. Eirene contro Venezia in semifinale Coppa Le ragusane giocano domani (16.30) contro Venezia, attuale capolista in campionato. Le biancoverdi sono detentrici del trofeo avendolo vinto nella stagione 2019 contro Schio (nella scorsa stagione la ...

Use Rosa sconfitta contro Ragusa, coach Cioni: 'Orgoglio per quanto abbiamo fatto' Quella fra Ragusa e la Scotti è stata l'unica partita tirata visto che, nelle altre, Venezia ha battuto San Martino di 45 punti e Schio Costa Masnaga di 31 (la Virtus è andata direttamente in ...

