Venerato: “Gattuso-Napoli, a fine stagione divorzio. Koulibaly verso la Premier” (Di lunedì 8 marzo 2021) Venerato su Gattuso-Napoli dice sicuro che a fine stagione sarà divorzio, il tecnico piace alla Lazio nel caso va via Inzaghi. Koulibaly verso la Premier L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 marzo 2021)sudice sicuro che asarà, il tecnico piace alla Lazio nel caso va via Inzaghi.laL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

