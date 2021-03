Vela, Vilamoura Day 1: Berta-Caruso al terzo posto, Marchesini-Festo quarti (Di lunedì 8 marzo 2021) Primo giorno di regate al Mondiale 470 2021 a Vilamoura, nel Portogallo meridionale. Le flotte hanno disputato tre regate difficile con vento da terra sui 13-16 nodi e onda corta piuttosto fastidiosa, cielo variabile. L’evento è anche valido come ultima Olympic Qualification a livello continentale per Tokyo, con un ultimo posto a disposizione che si contendono parecchi paesi. Una volata, però, che non interessa i velisti azzurri che hanno già conquistato in precedenza il pass olimpico. Per i 470 Maschile i protagonisti della prima giornata sono stati gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez (1-7-2), che sono in testa alla prima classifica davanti agli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom (4-1-5) e ai greci Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialis. Non buona la partenza degli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare), che sono al ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Primo giorno di regate al Mondiale 470 2021 a, nel Portogallo meridionale. Le flotte hanno disputato tre regate difficile con vento da terra sui 13-16 nodi e onda corta piuttosto fastidiosa, cielo variabile. L’evento è anche valido come ultima Olympic Qualification a livello continentale per Tokyo, con un ultimoa disposizione che si contendono parecchi paesi. Una volata, però, che non interessa i velisti azzurri che hanno già conquistato in precedenza il pass olimpico. Per i 470 Maschile i protagonisti della prima giornata sono stati gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez (1-7-2), che sono in testa alla prima classifica davanti agli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom (4-1-5) e ai greci Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialis. Non buona la partenza degli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare), che sono al ...

