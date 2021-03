Valente | “Recrudescenza dei femminicidi perché non si legge bene violenza”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “Come in tutte le crisi, anche in questa le donne pagano il prezzo più alto, da tutti i punti di vista: economico e occupazionale, con dati agghiaccianti, e in termini di violenza e femminicidi, che purtroppo non sono calati. Anzi, con la pandemia sono aumentate le violenze e i maltrattamenti in famiglia. Il tema vero è chiedersi perché”. Questo 8 marzo 2021 ruota tutto attorno al nodo delle conseguenze della crisi scatenata dalla pandemia Covid-19 sul mondo femminile, per la senatrice e presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio Valeria Valente, che in un’intervista all’agenzia di stampa Dire in occasione della Giornata internazionale della donna fa il punto sulle iniziative portate avanti in Parlamento durante questa fase di nuova recrudescenza, come i dati dimostrano, della strage di donne in Italia.