Vaccino Sputnik | primo accordo per la produzione in Italia

primo accordo per la produzione del Vaccino Sputnik in Italia, nonché primo di questo genere in Europa. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del Vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l'azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il Vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro Italia, e si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022. Ad annunciarlo, la Camera di Commercio Italo-Russa, che in un comunicato spiega come "una volta approvato il Vaccino dall'Ema, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territorio Italiano". "La partnership permetterà di avviare la ...

