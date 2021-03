Vaccino Sputnik in Italia, accordo con azienda per produrlo da luglio (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Vaccino anti covid russo Sputnik V potrebbe essere prodotto da un’azienda Italiana a partire da luglio. Lo ha annunciato la Camera di Commercio italo-russa presieduta da Vincenzo Trani, secondo cui “nelle scorse ore l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (Rdif) ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del Vaccino”. “La partnership – si legge – permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021, il processo produttivo innovativo aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e permetterà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilanti covid russoV potrebbe essere prodotto da un’na a partire da. Lo ha annunciato la Camera di Commercio italo-russa presieduta da Vincenzo Trani, secondo cui “nelle scorse ore l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (Rdif) ha confermato di aver raggiunto uncon l’Adienne Pharma&Biotech per la produzione delloV in, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del”. “La partnership – si legge – permetterà di avviare la produzione già dal mese di2021, il processo produttivo innovativo aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e permetterà ...

Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - Adnkronos : #Vaccino #Covid #Sputnik, 'anticorpi nel 100% dei vaccinati' - Antonio_Tajani : Per battere il #COVID dobbiamo utilizzare ogni tipo di vaccino, compreso lo #Sputnik. Fabbriche, farmacie e centri… - RossiFba : RT @Libero_official: L'#Italia ha siglato un accordo con la #Russia e a breve dovrebbe diventare il primo Paese europeo in grado di produrr… - JunipersV : RT @Agenzia_Italia: Vaccini: AstraZeneca agli over 65, Sputnik sarà prodotto in Italia -