Vaccino, Speranza: «A fine estate vaccinati tutti gli italiani. Aperti a Sputnik» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il report sarà consegnato a giorni. Sarà un censimento con il quale si stabilirà la reale capacità di somministrazione delle singole Regioni e si individuerà... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) Il report sarà consegnato a giorni. Sarà un censimento con il quale si stabilirà la reale capacità di somministrazione delle singole Regioni e si individuerà...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Ok anche agli over 65, le parole del ministro [Leggi] - Adnkronos : #SputnikV in Italia? #Speranza: 'Se arriva ok #Ema e #Aifa, nessun problema' - marcuspascal1 : RT @GiancarloDeRisi: ASTRAZENECA è il vaccino buono per tutti per decreto. All'inizio andava bene non oltre 55 anni, poi fino a 65, oggi Sp… - il_brigante07 : RT @GiancarloDeRisi: ASTRAZENECA è il vaccino buono per tutti per decreto. All'inizio andava bene non oltre 55 anni, poi fino a 65, oggi Sp… -