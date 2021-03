Vaccino Lazio | da domani a mezzanotte al via le prenotazioni per gli over 70 sul sito della Regione | le date per fascia d' età

Advertising

TgLa7 : = #Vaccino, #Lazio: da mezzanotte prenotazioni per gli over 70 - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - fattoquotidiano : Covid, il Lazio chiede al governo di valutare la produzione del vaccino Sputnik V. Protocollo di intesa tra Spallan… - Blob1605 : RT @SaluteLazio: #Vaccini Anti Covid-19 Nei prossimi giorni potranno accedere alla prenotazione del vaccino i cittadini del Lazio apparten… - Sora24_it : Vaccino anti-Covid: dal 10 marzo prenotazioni per gli over 70 residenti nel Lazio. Tutte le info -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Lazio

nel. Come annunciato è arrivata la circolare del ministero della Salute sul siero Astrazeneca che autorizza la somministrazione anche agli over 65. 'La notizia' della circolare ...Si parte a mezzanotte tra 8 e 9 marzo, secondo l'annuncio dell'assessore D'Amato Ilapre le prenotazioni per ilcovid riservato agli over 70. Il via a mezzanotte tra l'8 e il 9 marzo, come annuncia l'assessore alla Sanità della regione, Alessio D'Amato. Il calendario ...Dal 10 di marzo, in provincia di Rieti, partiranno le prenotazioni per la vaccinazione anti-covid19 per ulteriori classi di età.Giuseppe Cavallaro, insieme al sottosegretario e altri professionisti hanno costituito l'associazione "trasparenza e merito" per contrastare i baroni delle u ...