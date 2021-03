Vaccino, in Lombardia somministrate 832.327 dosi: 137mila adesioni dalla scuola (Di lunedì 8 marzo 2021) In Lombardia, al 7 marzo, sono state somministrate 832.327 dosi di Vaccino anti-Covid: di queste 552.733 sono prime dosi e 279.594 sono seconde dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 575.219 (79%). A lunedì mattina, tra gli aderenti, ne sono stati vaccinati 124.054 (22%). Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente (1° e 2° dose) a questa categoria di cittadini 130.977 vaccini. Nella giornata di domenica 7 marzo hanno ricevuto la prima dose di Vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ 4.216 anziani a cui si aggiungono gli 88 che hanno ricevuto la seconda dose di Vaccino, per un totale di 4.304 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) In, al 7 marzo, sono state832.327dianti-Covid: di queste 552.733 sono primee 279.594 sono seconde. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in, sono 725.923, di questi hanno aderito 575.219 (79%). A lunedì mattina, tra gli aderenti, ne sono stati vaccinati 124.054 (22%). Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono statecomplessivamente (1° e 2° dose) a questa categoria di cittadini 130.977 vaccini. Nella giornata di domenica 7 marzo hanno ricevuto la prima dose dianti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ 4.216 anziani a cui si aggiungono gli 88 che hanno ricevuto la seconda dose di, per un totale di 4.304 ...

