Vaccino | Fnopi “Per un vero cambio di passo investire sugli infermieri”

(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Investendoildisulla campagna vaccinale è garantito. Ecco perchèTempi: da un mese e mezzo a tre mesi per vaccinare il 75% della popolazione. Spesa: in base ai tempi scelti tra 150 e 400 milioni in tutto. Azioni necessarie: allentare il vincolo dell’esclusività attuale per glidipendenti e immettere quindi, secondo modelli già disegnati, anche sul territorio e/o a domicilio quasi 90 mila (se non di più) vaccinatori che oggi possono operare solo negli ospedali. Risultato: entro inizio estate si potrebbe raggiungere l’immunità di gruppo (o di gregge) necessaria per allentare vincoli e restrizioni”. L’idea e la relativa proposta arrivano dalla Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche ...

ROMA (ITALPRESS) – "Investendo sugli infermieri il cambio di passo sulla campagna vaccinale è garantito. Ecco perchèTempi: da un mese e mezzo a tre mesi per vaccinare il 75% della popolazione. Spesa: ...
Secondo i dati del ministero della Salute, in totale sono state somministrate appena il 28,5% delle dosi consegnate. Da febbraio, quando è arrivato il via ...