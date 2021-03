Vaccino Covid, Vaia: “Così produrremo Sputnik in Italia” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Vaccino Sputnik contro il Covid in Italia? “Se ci sono dei vaccini che funzionano non vedo perché non possiamo utilizzarli. In Argentina, dove viene somministrato ormai da settimane, lo Sputnik V ha confermato la produzione di anticorpi neutralizzanti nel 100% dei casi”. Lo dice a Libero il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia, secondo cui “in Europa l’autorizzazione dell’Ema è necessaria, e in Italia spetta all’Aifa, ed è giusto Così, anche perché i cittadini hanno il diritto di sentirsi tranquilli. Il punto è che non si può più perdere tempo: bisogna correre, correre e correre”. “Ci siamo resi disponibili a facilitare la produzione del farmaco – prosegue il virologo – dobbiamo attendere il nulla osta delle Agenzie di controllo, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilcontro ilin? “Se ci sono dei vaccini che funzionano non vedo perché non possiamo utilizzarli. In Argentina, dove viene somministrato ormai da settimane, loV ha confermato la produzione di anticorpi neutralizzanti nel 100% dei casi”. Lo dice a Libero il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco, secondo cui “in Europa l’autorizzazione dell’Ema è necessaria, e inspetta all’Aifa, ed è giusto, anche perché i cittadini hanno il diritto di sentirsi tranquilli. Il punto è che non si può più perdere tempo: bisogna correre, correre e correre”. “Ci siamo resi disponibili a facilitare la produzione del farmaco – prosegue il virologo – dobbiamo attendere il nulla osta delle Agenzie di controllo, ma ...

Advertising

RobertoBurioni : Chi in questo momento nel nostro Paese, in presenza di una variante contagiosa e pericolosissima rifiuta un vaccino… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile che pr… - Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - LeracDeLaMole : @icebergfinanza Persino la spagnola dopo 3 ondate se ne andò senza vaccino. A fine anno diranno che grazie al vacci… - enzoru : RT @simabastaroghi: Tasso di mortalità da vaccino sperimentale per gli anziani israeliani 40 volte superiore a quello per COVID-19: ricerca… -