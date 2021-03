Vaccino Covid, Ue: “Da AstraZeneca meno del 10% delle dosi pattuite” (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenuta all’Ansa, la presidente della Commissione Ue ha parlato della carente fornitura del Vaccino Covid da parte di AstraZeneca Dati alla mano, AstraZeneca è l’azienda farmaceutica che meno ha rispettato gli accordi pattuiti con l’Unione Europea circa la fornitura del Vaccino anti Covid ai Paesi membri. Intervenuta ai microfoni dell’Ansa e di un gruppo di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervenuta all’Ansa, la presidente della Commissione Ue ha parlato della carente fornitura delda parte diDati alla mano,è l’azienda farmaceutica cheha rispettato gli accordi pattuiti con l’Unione Europea circa la fornitura delantiai Paesi membri. Intervenuta ai microfoni dell’Ansa e di un gruppo di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Chi in questo momento nel nostro Paese, in presenza di una variante contagiosa e pericolosissima rifiuta un vaccino… - Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - Adnkronos : #Vaccino #Covid #Sputnik, 'anticorpi nel 100% dei vaccinati' - Veraelena5 : RT @EliseiNicole: Vaccino in Convento USA. 35 Suore, 28 Positive al Covid, 3 Morte. : STILUM CURIAE - g_zerbato : RT @gabrillasarti2: Meglio liberare il popolo e immunizzarsi naturalmente ! Il vaccino uccide , il covid , come l'influenza , uccide i mala… -