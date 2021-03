Vaccino covid, personale scolastico a casa con effetti collaterali: febbre, mal di gola, dolori articolari e muscolari i sintomi più frequenti (Di lunedì 8 marzo 2021) Non sembra essere piaciuta al popolo della scuola l'uscita di Roberto Burioni, virologo dell’Università San Raffaele di Milano, in merito agli effetti collaterali del Vaccino anti covid-19. L'esperto, commentando su Facebook la notizia in merito alla quale gli effetti collaterali del Vaccino AstraZeneca, ha scritto: "La frequenza di effetti collaterali lievissimi (dolore al sito di iniezione) dopo il Vaccino AstraZeneca è del 54%. La febbre compare solo nel 7,9% dei casi. Non è che qualcuno ci sta marciando e per questo si diffonde il panico?”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) Non sembra essere piaciuta al popolo della scuola l'uscita di Roberto Burioni, virologo dell’Università San Raffaele di Milano, in merito aglidelanti-19. L'esperto, commentando su Facebook la notizia in merito alla quale glidelAstraZeneca, ha scritto: "La frequenza dilievissimi (dolore al sito di iniezione) dopo ilAstraZeneca è del 54%. Lacompare solo nel 7,9% dei casi. Non è che qualcuno ci sta marciando e per questo si diffonde il panico?”. L'articolo .

