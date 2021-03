Vaccino Covid, la Regione lamenta scarsa adesione dei docenti. Razza: “Le famiglie chiedano ai prof di vaccinarsi” (Di lunedì 8 marzo 2021) L'assessore per la Salute, Ruggero Razza, a margine di un evento a Catania, ha parlato della situazione riguardante la vaccinazione del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) L'assessore per la Salute, Ruggero, a margine di un evento a Catania, ha parlato della situazione riguardante la vaccinazione del personale scolastico. L'articolo .

RobertoBurioni : Chi in questo momento nel nostro Paese, in presenza di una variante contagiosa e pericolosissima rifiuta un vaccino… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - SkyTG24 : Quando Mi Vaccino? Qui trovate il calcolatore che stima la possibile data di #vaccinazione ??… - midnightsilvia : RT @EliseiNicole: Vaccino in Convento USA. 35 Suore, 28 Positive al Covid, 3 Morte. : STILUM CURIAE - _treacherous_13 : RT @jnterista_12: 100000 morti PER covid in un anno, sottolineo il PER perchè tutta queste gente senza il virus o con il vaccino poteva ess… -