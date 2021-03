Vaccino Covid ai politici, il sindaco di Avola è convinto: “Un malato oncologico più a rischio di me? Lui può stare a casa” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Perché un malato oncologico è più a rischio di me? Lui può stare a casa ed evitare di avere contatti”. È la frase pronunciata dal sindaco di Avola, comune in provincia di Siracusa, Giovanni Luca Cannata (Fratelli d’Italia) per sostenere che un primo cittadino, avendo numerosi contatti quotidiani con la gente, sarebbe più a rischio di un malato oncologico. Cannata era intervenuto sulle frequenze di RadioFmItalia per parlare della richiesta del presidente dell’assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché di vaccinare i deputati regionali. Nonostante il tentativo del conduttore di far ragionare il sindaco, Cannata ha poi ribadito il concetto: “Dobbiamo evitare di paragonare le istituzioni alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) “Perché unè più adi me? Lui puòed evitare di avere contatti”. È la frase pronunciata daldi, comune in provincia di Siracusa, Giovanni Luca Cannata (Fratelli d’Italia) per sostenere che un primo cittadino, avendo numerosi contatti quotidiani con la gente, sarebbe più adi un. Cannata era intervenuto sulle frequenze di RadioFmItalia per parlare della richiesta del presidente dell’assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché di vaccinare i deputati regionali. Nonostante il tentativo del conduttore di far ragionare il, Cannata ha poi ribadito il concetto: “Dobbiamo evitare di paragonare le istituzioni alle ...

