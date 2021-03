Vaccino Covid, accordo Moderna-Baxter per produzione (Di lunedì 8 marzo 2021) Le americane Baxter International e Moderna annunciano un accordo in base al quale Baxter BioPharma Solutions contribuirà con attività di riempimento/finitura alla produzione di 60-90 milioni di dosi di Vaccino anti-Covid Moderna nel 2021. La produzione – informa una nota congiunta – avverrà presso gli impianti di riempimento/finitura di BioPharma Solutions situati a Bloomington, nell’Indiana. Ulteriori dettagli in merito all’intesa non sono stati divulgati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Le americaneInternational eannunciano unin base al qualeBioPharma Solutions contribuirà con attività di riempimento/finitura alladi 60-90 milioni di dosi dianti-nel 2021. La– informa una nota congiunta – avverrà presso gli impianti di riempimento/finitura di BioPharma Solutions situati a Bloomington, nell’Indiana. Ulteriori dettagli in merito all’intesa non sono stati divulgati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

