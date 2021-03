Vaccino AstraZeneca, von der Leyen: «Stop export fino a rispetto patti. Ricevuto solo 10% delle dosi» (Di lunedì 8 marzo 2021) Stop all'export dei vaccini AstraZeneca fuori dall'Ue: lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un'intervista ad un gruppo ristretto di media... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021)all'dei vaccinifuori dall'Ue: lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der, in un'intervista ad un gruppo ristretto di media...

Advertising

RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1… - ilpost : Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche a chi ha più di 65 anni - riotta : Ministro @robersperanza annuncia vaccino @AstraZeneca finalmente anche per over 65 in Italia: bene. - antonio_ansp : RT @cinziotta73: Il vaccino Astrazeneca prima si poteva somministrare fino a 55 anni, poi fino a 65 e ora anche agli over 65. La Scienzaaahh - infoitsalute : Dal ministero il via libera al vaccino AstraZeneca per gli over 65. La von der Leyen ne blocca l'export -