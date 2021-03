Vaccino Astrazeneca, il via libera del Ministero anche per altre categorie (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute approva l’utilizzo del Vaccino Astrazeneca anche su altre categorie. Vediamo quali Il Direttore del dipartimento di Prevenzione del Ministero della salute, Gianni Rezza, ha firmato una circolare che sancisce la possibilità di somministrare il Vaccino Astrazeneca anche per la popolazione degli over 65. Le argomentazioni che favorirebbero l’utilizzo del Vaccino sugli over 65 consisterebbero nella capacità del Vaccino di proteggere la salute da eventuali aggressioni del virus Sars-coivìd 2, nonchè di impedire le forme più gravi indotte dal covid-19. Tuttavia nella circolare resta ancora aperto il problema della ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Direttore della Prevenzione deldella Salute approva l’utilizzo delsu. Vediamo quali Il Direttore del dipartimento di Prevenzione deldella salute, Gianni Rezza, ha firmato una circolare che sancisce la possibilità di somministrare ilper la popolazione degli over 65. Le argomentazioni che favorirebbero l’utilizzo delsugli over 65 consisterebbero nella capacità deldi proteggere la salute da eventuali aggressioni del virus Sars-coivìd 2, nonchè di impedire le forme più gravi indotte dal covid-19. Tuttavia nella circolare resta ancora aperto il problema della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1… - ilpost : Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche a chi ha più di 65 anni - ZombieBuster5 : RT @BarbaraRaval: #Astrazeneca e Johnson&Johnson hanno usato #adenovirus per i vaccini.Perché, se gli studi su vaccini ad adenovirus sono s… - giorgiogaias : RT @Corriere: Via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: in arrivo la circolare del m... -