Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65, via libera dal Ministero (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro Speranza ha chiesto di estendere la somministrazione del Vaccino AstraZeneca agli over 65. Il Vaccino contro il Covid di AstraZeneca sarà somministrato anche agli over 65. Dopo il via libera di Germania, Francia e Austria, il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva chiesto una valutazione alle autorità sanitarie italiane alla luce delle nuove evidenze scientifiche. La richiesta del ministro Speranza La richiesta del ministro Speranza era arrivata poche ore dopo l’apertura da parte dell’Aifa: “La posizione potrebbe cambiare se i nuovi dati lo consentiranno“. Il via libera arrivato in Germania, in Francia e in Austria dovrebbe portare l’ente regolatorio italiano ad autorizzare la somministrazione ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro Speranza ha chiesto di estendere la somministrazione delagli65. Ilcontro il Covid disarà somministratoagli65. Dopo il viadi Germania, Francia e Austria, il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva chiesto una valutazione alle autorità sanitarie italiane alla luce delle nuove evidenze scientifiche. La richiesta del ministro Speranza La richiesta del ministro Speranza era arrivata poche ore dopo l’apertura da parte dell’Aifa: “La posizione potrebbe cambiare se i nuovi dati lo consentiranno“. Il viaarrivato in Germania, in Francia e in Austria dovrebbe portare l’ente regolatorio italiano ad autorizzare la somministrazione ...

