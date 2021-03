Vaccino anti Covid a oranghi e bonobo di uno zoo: sono i primi animali a ricevere le dosi (Di lunedì 8 marzo 2021) Vaccino anti Covid a oranghi e bonobo di uno zoo. I veterinari del San Diego Zoo Safari Park hanno vaccinato contro il coronavirus SARS-CoV-2 nove grandi scimmie, quattro oranghi e cinque bonobo. Fra essi anche Karen, la prima scimmia a ricevere un intervento a cuore aperto circa 30 anni fa. I primati non umani sono stati trattati con un Vaccino sperimentale specifico per animali. Alcuni oranghi e bonobo di uno zoo di San Diego hanno ricevuto una doppia dose di Vaccino contro il coronavirus SAR-CoV-2. Si tratta dei primi animali in assoluto (al di fuori di quelli coinvolti nella sperimentazione) ad essere vaccinati ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 marzo 2021)di uno zoo. I veterinari del San Diego Zoo Safari Park hanno vaccinato contro il coronavirus SARS-CoV-2 nove grandi scimmie, quattroe cinque. Fra essi anche Karen, la prima scimmia aun intervento a cuore aperto circa 30 anni fa. I primati non umanistati trattati con unsperimentale specifico per. Alcunidi uno zoo di San Diego hanno ricevuto una doppia dose dicontro il coronavirus SAR-CoV-2. Si tratta deiin assoluto (al di fuori di quelli coinvolti nella sperimentazione) ad essere vaccinati ...

