Vaccino al sindaco e alla giunta di Corleone, Musumeci: "Caduta di stile" (Di lunedì 8 marzo 2021) PALERMO – "Il sindaco e la giunta di Corleone hanno ritenuto di sottoporsi al vaccino e hanno sbagliato. Mi dispiace perché il sindaco (Nicolò Nicolosi, ndr) è persona seria, sarà stata una caduta di stile. Ha minacciato le dimissioni, mi auguro che ci ripensi ma è chiaro che nessuno può scavalcare la fila". Intervenendo a 'Omnibus', su La7, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è tornato sul caso del sindaco e della giunta di Corleone che hanno ritenuto di doversi sottoporre alla somministrazione del vaccino.

