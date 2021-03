Vaccini, von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue (Di lunedì 8 marzo 2021) Il numero di dosi di vaccino disponibili nell'Ue dovrebbe raggiungere i 100 milioni al mese a partire da aprile. Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. 'Da aprile in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) Il numero didi vaccino disponibili nell'Ue dovrebbe raggiungere i 100ala partire da. Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der. 'Dain ...

Advertising

repubblica : La parlamentare europea che inchioda Von Der Leyen: 'Perché l'UE si è inchinata a Big Pharma?' - La7tv : #omnibus 'Non ci andrò alla leggera, signora Ursula von der Leyen...'. Così esordisce l'europarlamentare Manon… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini, von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue #vaccini - TodayEuropa : #Attualità #Network L'impegno di von der Leyen: da aprile 100 milioni di dosi al mese in Ue. All'Italia circa 13… -