Vaccini, oggi in Irpinia somministrate 1.749 dosi: i dati dell’Asl di Avellino (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi 8 marzo 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 1.749 dosi di vaccino così suddivise: ? 267 presso il Centro Vaccinale di Avellino ? 108 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda ? 116 presso il Centro Vaccinale di Moschiano ? 103 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano ? 100 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ? 96 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione ? 100 presso il Centro Vaccinale di Montoro ? 98 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale ? 460 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino ? 234 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 67 presso Strutture residenziali. Vaccini, in arrivo ‘ondata’ di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di8 marzo 2021 sono statepresso i Centri Vaccinali anti-covidditot. 1.749di vaccino così suddivise: ? 267 presso il Centro Vaccinale di? 108 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda ? 116 presso il Centro Vaccinale di Moschiano ? 103 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano ? 100 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ? 96 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione ? 100 presso il Centro Vaccinale di Montoro ? 98 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale ? 460 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino ? 234 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 67 presso Strutture residenziali., in arrivo ‘ondata’ di ...

