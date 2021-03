Vaccini, Giorgetti nomina Tria consulente economico (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell'Economia e delle finanze, consulente economico sul dossier Vaccini per la parte che riguarda la produzione indusTriale nazionale e i rapporti con l'Ue. Il ministro ha anche firmato un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni per interventi di ricerca e riconversione indusTriale per la produzione dei Vaccini. Fondi che si affiancano alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “Polo per la vaccinologia e farmaci biologici”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo, Giancarlo, ha firmato un decreto che, senza oneri per lo Stato, Giovanni, già ministro dell'Economia e delle finanze,sul dossierper la parte che riguarda la produzione indusle nazionale e i rapporti con l'Ue. Il ministro ha anche firmato un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni per interventi di ricerca e riconversione indusle per la produzione dei. Fondi che si affiancano alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “Polo per la vaccinologia e farmaci biologici”.(ITALPRESS).

