Vaccini Covid, Gabanelli: “Ecco tutti gli errori dell’Italia e dell’Europa” (Di lunedì 8 marzo 2021) Milena Gabanelli e Simona Ravizza in uno speciale che compare sul Corriere della Sera analizzano tutti gli errori dell’Italia e dell’Europa sulla questione del Vaccino anti-Covid. In sintesi sono gli elementi che vengono sottolineati e a cui si fa riferimento sono i contratti, i poteri e il piano operativo che manca. Mentre Stati Uniti e Gran Bretagna viaggiano veloci, con rispettivamente il 27 e il 35% della popolazione vaccinata, in Europa il dato corrisponde al 9%. “Nella nostra lentezza c’è più di un motivo, sempre taciuto nelle dichiarazioni ufficiali, e che origina ben prima dell’arrivo delle fiale”, spiega Gabanelli. Problema numero 1: la campagna di vaccinazione europea è iniziata in ritardo perchè in ritardo è partita l’autorizzazione all’immissione in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) Milenae Simona Ravizza in uno speciale che compare sul Corriere della Sera analizzanoglisulla questione del Vaccino anti-. In sintesi sono gli elementi che vengono sottolineati e a cui si fa riferimento sono i contratti, i poteri e il piano operativo che manca. Mentre Stati Uniti e Gran Bretagna viaggiano veloci, con rispettivamente il 27 e il 35% della popolazione vaccinata, in Europa il dato corrisponde al 9%. “Nella nostra lentezza c’è più di un motivo, sempre taciuto nelle dichiarazioni ufficiali, e che origina ben prima dell’arrivo delle fiale”, spiega. Problema numero 1: la campagna di vaccinazione europea è iniziata in ritardo perchè in ritardo è partita l’autorizzazione all’immissione in ...

