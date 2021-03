USA, Yellen vede piena occupazione nel 2022 (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – L’America potrà tornare alla piena occupazione già dal prossimo anno. Lo afferma il segretario al Tesoro, Janet Yellen sottolineando che dal piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari di Joe Biden potrebbe arrivare la spinta necessaria a centrare l’obiettivo. “Ci attendiamo che le risorse spingano la ripresa economica. Ritengo che la nostra economia tornerà alla piena occupazione, il prossimoanno” – dice Yellen – cercando di smorzare i timori su un possibile balzo dell’inflazione. “Avevamo un tasso di disoccupazione al 3,5% prima della pandemia e non c’erano segnali di un aumento dell’inflazione – aggiunge il segretario al Tesoro -. Era troppo bassa invece che troppo alta”. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – L’America potrà tornare allagià dal prossimo anno. Lo afferma il segretario al Tesoro, Janetsottolineando che dal piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari di Joe Biden potrebbe arrivare la spinta necessaria a centrare l’obiettivo. “Ci attendiamo che le risorse spingano la ripresa economica. Ritengo che la nostra economia tornerà alla, il prossimoanno” – dice– cercando di smorzare i timori su un possibile balzo dell’inflazione. “Avevamo un tasso di disal 3,5% prima della pandemia e non c’erano segnali di un aumento dell’inflazione – aggiunge il segretario al Tesoro -. Era troppo bassa invece che troppo alta”.

