Usa | Cdc | “Le persone vaccinate possono incontrarsi al chiuso senza mascherine né distanziamento”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Procede la vaccinazione negli Stati Uniti, dove a oggi sono più di 90 milioni leche hanno ricevuto almeno una dose di vaccino – Pfizer e Moderna quelli utilizzati -, e circa 30 milioni leche hanno ultimato la somministrazione del farmaco col secondo richiamo. I Cdc – Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale – hanno quindi deciso che lecompletamentenegli Usa potrannotra loro alindossareo rispettare ilsociale. Continua invece a valere l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico. Le nuove linee guida sono state emesse nei giorni in cui Joe Biden ha assicurato che il Paese avrà vaccini per tutti gli ...

Advertising

RobertoBurioni : Se ne può uscire: negli USA cambiate le linee guida CDC. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione (… - mau_ce : RT @RobertoBurioni: Se ne può uscire: negli USA cambiate le linee guida CDC. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione (eseg… - NiccoColo : RT @RobertoBurioni: Se ne può uscire: negli USA cambiate le linee guida CDC. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione (eseg… - viralvideovlogs : RT @valy_s: #Covid19 #USA CDC vara nuove linee guida: le persone vaccinate potranno incontrarsi al chiuso senza mascherina né distanziament… - carloangeli : RT @valy_s: #Covid19 #USA CDC vara nuove linee guida: le persone vaccinate potranno incontrarsi al chiuso senza mascherina né distanziament… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Cdc

Il Fatto Quotidiano

Walensky, direttore del, 'Tutti, compresi coloro che sono vaccinati, dovrebbero continuare con tutte le misure preventive quando si trovano in ambienti pubblici'. Attualmente, neglisono ...Di Enza Michienzi " Italia Report' Non è il momento di abbassare la guardia " ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando ...il monito del Center for disease Control and Prevention () e ...Negli Stati Uniti le persone vaccinate contro il Coronavirus potranno incontrarsi tra loro al chiuso senza indossare mascherine o rispettare il distanziamento sociale. Lo prevedono le nuove linee guid ...Gli americani vaccinati potranno incontrarsi in casa senza obbligo di mascherina. Questa è una delle linee guida comunicate oggi dal Centro per il controllo delle malattie - massima autorità sanitaria ...