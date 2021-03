Uruguay | lutto nel mondo del calcio | morto a 25 anni l’ex Villarreal Franco Acosta

(Di lunedì 8 marzo 2021)neldel: è venuto a mancare il giovane calciatore, attaccante nella seconda serie uruguaiana tra le fila dell’Atenas. Il classe ’96, ex die Racing Club de Santander, dichiarato disperso sabato scorso dopo aver tentato di attraversare a nuoto un torrente, è stato ritrovato senza vita al termine di 48 ore di ricerche in località Canelones, in. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni - sportface2016 : Uruguay, è venuto a mancare il giovane calciatore #FrancoAcosta dichiarato disperso sabato scorso dopo aver tentato… - cicciopuz : RT @DiMarzio: Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni - Cortini1899 : RT @DiMarzio: Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni - tizianacairati : RT @DiMarzio: Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay lutto

Il ' Morro ', attaccante idolo del Nacional e del Godoy Cruz, molto celebre ine non solo, ...che aveva lasciato un bel messaggio via social per l'addio di Maradona dopo il terribile...Ne hanno contati otto in poco pi di un mese. All'ultimo, inaspettato, con la scomparsa del pi giovane del gruppo, un docente dell'Istituto di scienze religiose ...missionario in Cile e in, ...Uruguay, è venuto a mancare il giovane calciatore Franco Acosta dichiarato disperso sabato scorso dopo aver tentato di attraversare a nuoto un torrente ...