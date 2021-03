Uomini e Donne, le anticipazioni dell’8 marzo: Cataldo lascia lo studio. Il motivo (Di lunedì 8 marzo 2021) Parte forte, fortissimo, la settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, protagonisti Cataldo Coccoli e Gemma Galgani: ecco le anticipazioni per l’8 marzo raccolte dalla redazione di Cronaka 12 Parte forte al massimo dei giri la settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Subito protagonista la coppia più in vista formatasi la scorsa settimana, quella composta dal corteggiatore tarantino di nascita ma napoletano di adozione, Cataldo Coccoli e la Dama torinese, Gemma Galgani. —>>> Ti potrebbe interessare anche Ecco chi è Cataldo Coccoli: il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani Ecco cosa accadrà ai due nelle trasmissione ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) Parte forte, fortissimo, la settimana di trasmissioni di “”, protagonistiCoccoli e Gemma Galgani: ecco leper l’8raccolte dalla redazione di Cronaka 12 Parte forte al massimo dei giri la settimana di trasmissioni di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Subito protagonista la coppia più in vista formatasi la scorsa settimana, quella composta dal corteggiatore tarantino di nascita ma napoletano di adozione,Coccoli e la Dama torinese, Gemma Galgani. —>>> Ti potrebbe interessare anche Ecco chi èCoccoli: il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani Ecco cosa accadrà ai due nelle trasmissione ...

