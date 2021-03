Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: fiocco rosa – FOTO (Di lunedì 8 marzo 2021) Cicogna in arrivo per un’ex tronista del programma Mediase “Uomini e Donne”: è nata una splendida bambina, l’annuncio su Instagram Quale evento migliore per festeggiare la festa della donna per Ludovica Valli diventata mamma nella notte dell’8 marzo. Ex tronista nel seguitissimo programma “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset. Oggi Ludovica L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Cicogna in arrivo per un’exdel programma Mediase “”: è nata una splendida bambina, l’annuncio su Instagram Quale evento migliore per festeggiare la festa della donna per Ludovica Vallinella notte dell’8 marzo. Exnel seguitissimo programma “” condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset. Oggi Ludovica L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - ItaliaViva : No, non è vero che è inutile celebrare l'8 marzo. Almeno non lo sarà fino a quando, non soltanto nel resto del Mond… - vito16315656 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Auguri a tutti... donne e uomini che quotidianamente vivono con onestà, dignità e integrità!!! - 4bd61bc50e46401 : @vocedelpatriota @FratellidItalia Le donne sono donne e gli uomini sono uomini. Basta con questa ipocrita propagand… -