"Uno sfregio al cristianesimo". Non solo Achille Lauro, il vescovo di Sanremo massacra Fiorello: il gesto che non può accettare (Di lunedì 8 marzo 2021) Mandiamo subito, in esordio, un abbraccio virtuale a monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia e Sanremo. Il prelato ha osato l'inosabile, nell'odierno discount arcobaleno delle civiltà, ha infranto quello che è il tabù supremo, ormai anche dalle parti delle gerarchie vaticane: ha levato un grido in difesa del cristianesimo. Non della religione dell'accoglienza, o dell'ecologia gretina, o del pauperismo anticapitalista, che sono diventati i volti più gettonati del medesimo ai tempi patinati di Papa Francesco. No, proprio del cristianesimo in senso letterale e millenario, legato a quel tizio che si fece crocifiggere per amore verso tutti e verso ciascuno, evento da cui in Occidente abbiamo il vizio di contare gli anni (finché il fondamentalismo laicista à la page ce lo concede). Il grido di monsignor Suetta è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Mandiamo subito, in esordio, un abbraccio virtuale a monsignor Antonio Suetta,di Ventimiglia e. Il prelato ha osato l'inosabile, nell'odierno discount arcobaleno delle civiltà, ha infranto quello che è il tabù supremo, ormai anche dalle parti delle gerarchie vaticane: ha levato un grido in difesa del. Non della religione dell'accoglienza, o dell'ecologia gretina, o del pauperismo anticapitalista, che sono diventati i volti più gettonati del medesimo ai tempi patinati di Papa Francesco. No, proprio delin senso letterale e millenario, legato a quel tizio che si fece crocifiggere per amore verso tutti e verso ciascuno, evento da cui in Occidente abbiamo il vizio di contare gli anni (finché il fondamentalismo laicista à la page ce lo concede). Il grido di monsignor Suetta è un ...

Advertising

fuckyou_ceci : @vanilliaa__ Uno sfregio - fuckyou_ceci : Love me like you do è da Fifty Shades of Grey, per quanto non mi sia piaciuto, questo è uno sfregio. #uominiedonne - DannoCam : @FlorenskijPavel @Turismopassione @Corriere Ma che vi costa usare la mascherina? Cioè l'avete presa come uno sfregi… - Frances_es : Nella descrizione della mansione c'è pure scritto, quanto vale un secondo livello di inquadramento: 6, 95 euro, lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno sfregio Zingaretti: "Guardatemi, sono qui" Lo schiaffo ai rivali interni dell'ex leader al contrattacco Che numero, che provocazione, che sfregio. A capi e capetti e sottopanza del suo partito , uno Zinga definitivo: guardatemi bene, guardate cosa ci faccio con il vostro stupore pretestuoso, con le ...

Il Dominio degli uomini al Festival di Sanremo ... fare calare il velo sulla ipocrisia e sulle parole di sfregio come "spigliata", "bravissima", "... Se poi vogliamo aggiungere le stridenti parole della Palombelli, già sottolineate in uno splendido ...

Immondizia abbandonata Uno sfregio alla cappella Gazzetta di Mantova Stefano D’Orazio, dopo la morte il terribile sfregio: ‘Una cosa orrenda’ Davvero brutto per i Pooh assistere inermi a quanto stava accadendo. Il loro compagno, Stefano D'Orazio non ha avuto ciò che meritava.

Immondizia abbandonata Uno sfregio alla cappella Nei giorni scorsi, invece di smaltirli correttamente col porta a porta, i soliti incivili hanno gettato un sacchetto di rifiuti addirittura davanti alla cappella cinquecentesca della Madonna dei Corre ...

Che numero, che provocazione, che. A capi e capetti e sottopanza del suo partito ,Zinga definitivo: guardatemi bene, guardate cosa ci faccio con il vostro stupore pretestuoso, con le ...... fare calare il velo sulla ipocrisia e sulle parole dicome "spigliata", "bravissima", "... Se poi vogliamo aggiungere le stridenti parole della Palombelli, già sottolineate insplendido ...Davvero brutto per i Pooh assistere inermi a quanto stava accadendo. Il loro compagno, Stefano D'Orazio non ha avuto ciò che meritava.Nei giorni scorsi, invece di smaltirli correttamente col porta a porta, i soliti incivili hanno gettato un sacchetto di rifiuti addirittura davanti alla cappella cinquecentesca della Madonna dei Corre ...