United, uno sponsor da 80 milioni per la maglia (Di lunedì 8 marzo 2021) Possibile cambio di sponsor di maglia per il Manchester United. L’accordo attuale tra il club inglese e Chevrolet, che si aggira sui 64 milioni di sterline a stagione (circa 74,67 milioni di euro), andrà a scadenza nel mese di dicembre del 2021. «Nell’agosto 2020 – si leggeva nel bilancio dei Red Devils –, a causa dell’interruzione dovuta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Possibile cambio didiper il Manchester. L’accordo attuale tra il club inglese e Chevrolet, che si aggira sui 64di sterline a stagione (circa 74,67di euro), andrà a scadenza nel mese di dicembre del 2021. «Nell’agosto 2020 – si leggeva nel bilancio dei Red Devils –, a causa dell’interruzione dovuta L'articolo

Advertising

LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Il #ManchesterUnited punta uno sponsor da 81 milioni di euro per la maglia - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Manchester United, uno sponsor da 81 milioni per la maglia: Possibile cambio di sponsor di magl… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il #ManchesterUnited punta uno sponsor da 81 milioni di euro per la maglia - CalcioFinanza : Il #ManchesterUnited punta uno sponsor da 81 milioni di euro per la maglia - blackbloc1312 : @7Robymar Criticare un allenatore che vince da 21 partite di fila tra Inghilterra e Europa, per una sconfitta in u… -