Underworld | Evolution la trama del film su Rai 4 stasera lunedì 8 marzo

(Di lunedì 8 marzo 2021)su Rai 4il secondo capitolo della saga Prosegue la saga disu Rai 4,in prima serata sul canale 21 c’èsecondo capitolo della saga. Torna la bella vampira Selene interpretata da Kate Beckinsale alle prese con il capo vampiro Marcus e il licantropo William, il tutto con la regia di Len Wiseman. Ilha incassato in Italia nel 2006 1,7 milioni di euro mentre in tutto il mondo ha raggiunto i 111 milioni di dollari.ladelsu Rai 4 La rivalità tra i Vampiri e i Lycan (licantropi) è al ...

Ultime Notizie dalla rete : Underworld Evolution

Alle 21.21 Rai 4 va in onda. La faida tra vampiri e licantropi vede il risveglio di Marcus, il primo vampiro, intenzionato a trovare la prigione segreta in cui è custodito ...Per la prima serata in tv, lunedì 8 marzo Sky trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Atalanta, valida per il posticipo della giornata di campionato di Serie A. Il match sa ...Un approfondimento sul film del 2003 Underworld, interpretato da Kate Beckinsale, con curiosità sulla trama, il cast e i sequel.