Una Vita, anticipazioni primavera/estate 2021: Camino vedova, lascia Acacias (Di lunedì 8 marzo 2021) Tra la primavera e l'estate 2021 ne accadranno delle belle in Una Vita. Al centro dell'attenzione finiranno diversi personaggi, in particolar modo la bella Camino. Gli spoiler spagnoli rivelano che la ragazza si ritroverà a sposare un uomo che purtroppo non ama, poiché il suo cuore apparterrà all'emancipatissima Maite. Sarà così che la sorella di Emilio s'incamminerà in un tortuoso e lungo percorso che la condurrà a lasciare Acacias 38 per sempre. In seguito maggiori dettagli su questa intricata vicenda. anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Camino si sposa con Ildefonso Tra parecchie puntate vedremo Camino conoscere un uomo di nome Ildefonso che però celerà un misterioso segreto. Per volontà della ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) Tra lae l'ne accadranno delle belle in Una. Al centro dell'attenzione finiranno diversi personaggi, in particolar modo la bella. Gli spoiler spagnoli rivelano che la ragazza si ritroverà a sposare un uomo che purtroppo non ama, poiché il suo cuore apparterrà all'emancipatissima Maite. Sarà così che la sorella di Emilio s'incamminerà in un tortuoso e lungo percorso che la condurrà are38 per sempre. In seguito maggiori dettagli su questa intricata vicenda.Una, trame spagnole:si sposa con Ildefonso Tra parecchie puntate vedremoconoscere un uomo di nome Ildefonso che però celerà un misterioso segreto. Per volontà della ...

