Una vita anticipazioni: Marcia volta finalmente pagina dimenticando Felipe? (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita in onda nel mese di marzo 2021 su Canale 5? Iniziamo subito con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 9 marzo 2021. Una vita torna con la seconda parte dell’episodio 1134 e come sempre su UNF potrete leggere le ultime news da Acacias 38. Proviamo a fare il punto della situazione: Felipe e Genoveva hanno iniziato una relazione anche se l’avvocato è ancora innamorato di Marcia. La bella brasiliana dopo esser stata minacciata da Genoveva ha deciso di dare una possibilità a Santiago e di andare avanti per la sua strada. Tutto il quartiere è scosso per l’arrivo della nipote di Armando che ha portato una certa ventata di novità ad Acacias 38 e non solo…Ursula sembra essere impazzita: Genoveva la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Unain onda nel mese di marzo 2021 su Canale 5? Iniziamo subito con leche ci rivelano la trama della puntata di domani 9 marzo 2021. Unatorna con la seconda parte dell’episodio 1134 e come sempre su UNF potrete leggere le ultime news da Acacias 38. Proviamo a fare il punto della situazione:e Genoveva hanno iniziato una relazione anche se l’avvocato è ancora innamorato di. La bella brasiliana dopo esser stata minacciata da Genoveva ha deciso di dare una possibilità a Santiago e di andare avanti per la sua strada. Tutto il quartiere è scosso per l’arrivo della nipote di Armando che ha portato una certa ventata di novità ad Acacias 38 e non solo…Ursula sembra essere impazzita: Genoveva la ...

