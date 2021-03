Una Vita, anticipazioni 9 marzo: una sorpresa per Marcia (Di lunedì 8 marzo 2021) Marcia sarà in procinto di ricevere una splendida e inattesa sorpresa da parte di Santiago, come preannunciano le anticipazioni di Una Vita di martedì 9 marzo. In particolare, la brasiliana, dopo aver scoperto che Felipe e Genoveva hanno intrapreso una relazione e dopo le minacce della Salmeron, si è convinta che ormai il suo posto è accanto al marito e ha deciso di dimenticare l'avvocato, nonostante lo ami ancora profondamente. Dal canto suo, il Becerra sta cercando di fare di tutto per conquistare la moglie e regalarle un sorriso. Dunque, Marcia, dopo tanta attesa, scoprirà cosa aveva in serbo per lei il marito, ossia una serenata organizzata con il prezioso aiuto di Emilio e Cesareo. La ragazza reagirà con stupore, ma anche con molta gioia e la scena attirerà da lontano ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021)sarà in procinto di ricevere una splendida e inattesada parte di Santiago, come preannunciano ledi Unadi martedì 9. In particolare, la brasiliana, dopo aver scoperto che Felipe e Genoveva hanno intrapreso una relazione e dopo le minacce della Salmeron, si è convinta che ormai il suo posto è accanto al marito e ha deciso di dimenticare l'avvocato, nonostante lo ami ancora profondamente. Dal canto suo, il Becerra sta cercando di fare di tutto per conquistare la moglie e regalarle un sorriso. Dunque,, dopo tanta attesa, scoprirà cosa aveva in serbo per lei il marito, ossia una serenata organizzata con il prezioso aiuto di Emilio e Cesareo. La ragazza reagirà con stupore, ma anche con molta gioia e la scena attirerà da lontano ...

